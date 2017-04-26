Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu İzmir Organik Ürünler Fuarı’nın Açılışına Katıldı

ÇAVUŞOĞLU: “ORGANİK TARIMIN İLKELERİNİ, BİLGİSİNİ VE TEKNOLOJİLERİNİ, SERTİFİKASYONUNU ÜLKEMİZE KAZANDIRACAĞIZ”

Lefkoşa, 26 Nisan 17 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İzmir’de 8’incisi gerçekleşen Organik Ürünler Fuarı Gurme İzmir-Ekoloji İzmir’in açılış törenine katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, açılışta bir konuşma yapan Bakan Çavuşoğlu, KKTC’nin Türkiye’deki her türlü gelişmeyi yakından takip ettiğini, kurumsal bir yapıya ulaşmasında da birlikte çalışıldığını ifade etti.

“Kurumsal yapımızın gelişebilmesi, insanlığa hizmet edebilmesi ve gelişen dünyaya ayak uydurmak için çaba sarf ediyoruz” diyen Bakan Çavuşoğlu, yakın bir zamanda Tarım Master Planı’nın halkın ve birliklerin tartışmasına açılacağını ve ön planda organik tarımın da yer aldığını vurguladı.

Organik Tarım ile ilgili birçok destekleme programı planladıklarını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Anavatan Türkiye’nin büyük özverisi ile Adamıza getirilen ve hayat bulan suyu yakın bir zamanda tarım sulama suyu olarak kullanılabilmesi için her türlü gayret gösteriliyor“ dedi.

Suyun tarımda kullanılmaya başlaması ile bol güneşi, erkenci yapısı ve verimli toprakları ile KKTC’nin gıda deposuna dönüşebileceğini ifade eden Nazım Çavuşoğlu, “Organik tarımın ilkelerini, bilgisini ve teknolojilerini, sertifikasyonunu üreticilerimize gösterebilmek ve motive edebilmek için bilgi neredeyse oraya gidip, en iyiyi ve en doğrusunu ülkemize kazandıracağız” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, KKTC’yi ileriye taşımak ve dünyada artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ülke tarımını geliştirmek, standartları yükseltme noktasında her türlü katkının yapıldığını ve yapılmaya da devam edeceğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasının ardından TC’li yetkililerle birlikte organik ürünler fuarı Gurme İzmir-Ekoloji İzmir’in açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, beraberindeki teknik heyetle birlikte fuarı gezerek, bazı organik firma yetkilileri ile görüşmelerde bulundu.

Görüşmelerde, Organik tarım firmaları gerek seminer gerekse tanıtım yapmaları konusunda KKTC’ye davet edildi.

(AK/ŞEB) FOTOĞRAFLI