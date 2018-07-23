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Tarım Master Planı’nın Gözden Geçirilmesi İle İlgili Çalışma Başlatıldı

Lefkoşa, 23 Temmuz 18 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2017 Yılı Tarım Master Planı’nın bilimsel olarak gözden geçirilmesi ile ilgili çalışma başlattı.

Tarım Master Planı’nın Gözden Geçirilmesi İle İlgili Çalışma Başlatıldı

Lefkoşa, 23 Temmuz 18 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2017 Yılı Tarım Master Planı’nın bilimsel olarak gözden geçirilmesi ile ilgili çalışma başlattı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:45
Tarım Master Planı’nın Gözden Geçirilmesi İle İlgili Çalışma Başlatıldı
Lefkoşa, 23 Temmuz 18 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2017 Yılı Tarım Master Planı’nın bilimsel olarak gözden geçirilmesi ile ilgili çalışma başlattı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, eylem planının güncellenmesi ve proje oluşturma çerçevesinde uygulama amaçlı bir çalışma yapılacak.
Çalışmaya; Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Sait Engindeniz, Prof. Dr. Gamze Saner, Doç. Dr. Sevtap Gümüş ve Doç. Dr. Berna Türkekul katkı koyuyor.
İki gün boyunca devam edecek olan toplantılardan ilki, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda gerçekleşti. Toplantıda bakanlık müsteşarı Ercan Sınay, danışman Mustafa Aksoy, bakanlığa bağlı daire müdürleri ve kurum yetkilileri hazır bulundu.
Bakanlık müsteşarı Ercan Sınay, “Tarım Master Planı ile ilgili önemli bir çalışma yürütüleceğini” belirterek, Tarım Master Planı’nın vizyonunun, strateji belgesi uygulanması ve hükümet programına uygun bir hedefle toplumsal bir uzlaşıyla şekillendirilmesi ihtiyacı olduğunu ifade etti.
Toplantıda, KKTC’deki tarım sektörü hakkında sunum da yapıldı. Toplantı sırasında akademisyenler, daire ve kurum yetkililerinden çeşitli konularda bilgi alınarak, görüş alışverişinde bulunuldu. Çalışmanın sonunda ortaya çıkacak taslak metin, sivil toplum örgütleriyle de paylaşılarak düzenlenecek bir çalıştayda ele alınacak ve sonuçlandırılacak.
(SEL) FOTOĞRAFLI
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