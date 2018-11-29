



Lefkoşa, 29 Kasım 18 : Tarım Dairesi Tatlısu’da üreticilere eğitim verdi.Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tarım Dairesi’nin bir süredir üreticileri bilgilendirme çalışması kapsamında devam ettirdiği tarla günü ve gece eğitimi bu hafta Tatlısu’da gerçekleştirdi.Eğitim, sebze yetiştiriciliğinde hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda oldu.(RÇ/FEZ) FOTOĞRAFLI