Tarım Dairesi “tarla Günü Ve Gece Eğitimi” Bu Hafta Demirhan’da Yapılacak

Tarla günü ve gece eğitimi bölgedeki tüm üreticilere açık.

Akşam saat 20:00’de ise “Tarım İlaçlarının Etkin ve Güvenli Kullanımı” ile ‘Molohiya yetiştiriciliği” konusunda Tarım Dairesi uzmanları tarafından üreticilere eğitim verilecek.

Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya gore bu çerçevede 12 Temmuz Çarşamba günü saat 17:00’de Demirhan Geçilmez Kahvehanesi önünde Molohiya yetiştiren üreticilerle buluşup tarlaları ziyaret edilerek yerinde tavsiyelerde bulunulacak.

Lefkoşa, 10 Temmuz 07 : TarımDairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde sürdürdüğü tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Demirhan’da gerçekleştirecek.

TarımDairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde sürdürdüğü tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Demirhan’da gerçekleştirecek.