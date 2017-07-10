Tarım Dairesi “tarla Günü Ve Gece Eğitimi” Bu Hafta Demirhan’da Yapılacak

Lefkoşa, 10 Temmuz 07 : TarımDairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde sürdürdüğü tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Demirhan’da gerçekleştirecek.
Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya gore bu çerçevede 12 Temmuz Çarşamba günü saat 17:00’de Demirhan Geçilmez Kahvehanesi önünde Molohiya yetiştiren üreticilerle buluşup tarlaları ziyaret edilerek yerinde tavsiyelerde bulunulacak.
Akşam saat 20:00’de ise “Tarım İlaçlarının Etkin ve Güvenli Kullanımı” ile ‘Molohiya yetiştiriciliği” konusunda Tarım Dairesi uzmanları tarafından üreticilere eğitim verilecek.
Tarla günü ve gece eğitimi bölgedeki tüm üreticilere açık.
(ÖZ/ŞEB)