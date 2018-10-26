Tarım Dairesi’nin Bu Haftaki Tarla Günü Ve Gece Eğitimi 31 Ekim Carşamba Günü Gaziköy’de

Lefkoşa, 26 Ekim 18 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, önümüzdeki hafta Gaziköy’de tarla günü ve gece eğitimi verecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre eğitim 31 Ekim Çarşamba günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek.

Gaziköy’de Fatih Öztürk’ün arazisinde belirlenen hastalık ve zararlılara ilgili eğitimin ardından Serkan Özünlü’nün zeytin arazileri de gezilecek.

Aynı gün saat 19:00’da Gaziköy Spor Kulübü’nde üreticilere, zeytin ağacı yetiştiriciliği, bakımı, hastalık ve zararlılarla ilgili slayt gösterisi yapılarak, gece eğitimi verilecek.

(ÖZ/HÖ)