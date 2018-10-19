Tarım Dairesi Müfettiş Yetiştirme Kursu Tamamlandı

Lefkoşa, 19 Ekim 18 (.): Tarım Dairesi kadrolarında görev yapan ziraat mühendislerine yönelik teorik ve uygulamalı Müfettiş Yetiştirme Kursu düzenlendi.





Tarım Dairesinden verilen bilgiye göre, Bitki Sağlığı Yasası ve bu yasa uyarınca çıkarılacak olan tüzüklerin, etkin ve verimli bir şekilde uygulanması amacıyla düzenlen kurs, 15-19 Ekim arasında gerçekleştirildi.





Kurs, TC Tarım ve Orman Bakanlığı İnspektör Eğitici Uzmanları tarafından veridi. Kursun son günü yapılan sınavda başarılı olan ziraat mühendislerine, Müfettiş Kimlik Kartları verildi.





(ID/HA)



