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29 Eylül 2017 Cuma 09:57

Tarım Dairesi İthal Ve Yerli Üretim Gıda Denetim Sonuçlarını Açıkladı

Tarım Dairesi 22 Eylül-28 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ürünlerden limit üstü kalıntı çıkan acı biber, sultani üzüm, havuç imha edilirken, şeftali menşeine iade edildi.Yerli ürünlerden&nbsp; geçen hafta yapılan analizlerde de limit üstü kalıntıya rastlanan Çamlıbel’de Cemile Osmanlı'ya ait kara üzüm, Bostancı’da Ayşe Değirmenci'ye ait nar ve&nbsp; Bostancı’da Selim Sergey'e ait nar bu hafta yapılan analizde de limit üstü çıkmasından dolayı bu&nbsp; ürünlerin hasadı bir sonraki tahlile kadar durduruldu

Tarım Dairesi İthal Ve Yerli Üretim Gıda Denetim Sonuçlarını Açıkladı
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İTHAL ÜRÜNLERDEN ACI BİBER, SULTANİ ÜZÜM, HAVUÇ VE ŞEFTALİ’DE; YERLİ ÜRÜNLERDEN İSE KARA ÜZÜM VE  NARDA LİMİT ÜSTÜ KALINTI TESPİT EDİLDİ

Lefkoşa, 29 Eylül 17 : Tarım Dairesi 22 Eylül-28 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ürünlerden limit üstü kalıntı çıkan acı biber, sultani üzüm, havuç imha edilirken, şeftali menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerden  geçen hafta yapılan analizlerde de limit üstü kalıntıya rastlanan Çamlıbel’de Cemile Osmanlı'ya ait kara üzüm, Bostancı’da Ayşe Değirmenci'ye ait nar ve  Bostancı’da Selim Sergey'e ait nar bu hafta yapılan analizde de limit üstü çıkmasından dolayı bu  ürünlerin hasadı bir sonraki tahlile kadar durduruldu.

Geçen hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Akdeniz’de Buket Mısırlısoy'a ait domatesin bu hafta temiz çıkmasından dolayı bu ürünün hasadına izin verildiği; yine bu hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Tatlısu’da Seyfettin Yalçın'a ait salatalığın yapılan 2 . analizde temiz çıktığı için bu ürünün hasadına da izin verildiği belirtildi.

Tarım Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirildi.

İthal ürünlerden nektarin, elma çeşitleri, havuç, şeftali, domates çeşitleri, armut çeşitleri, üzüm çeşitleri, biber çeşitleri, kırmızı mercimek, pancar ve buğday olmak üzere 46 numuneden 42 'si temiz çıktı, 4 üründe ise limit üstü kalıntı tespit edildi.

Limit üstü kalıntı bulunan Kemal Palamut'a ait acı biber ve sultani üzüm, Onbaşı İşl.Ltd.'e ait havuç imha edildi. SVS Tic.ltd.'e ait şeftali  ise menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerden domates, çarli biber, kara üzüm, salatalık, nar çeşitleri, marul, mısır, kavun, börülce, patlıcan ve sarma olmak üzere 20  numuneden 16'sı temiz; 4 ürün de limit üstü çıktı.

(ÖZ/ÖK)   LİSTE EKLİ

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