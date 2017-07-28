Tarım Dairesi Gıda Denetimleri

Tarım Dairesi 21-28 Temmuz tarihleri arasını kapsayan ithal ve yerli gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

25 İTHAL ÜRÜNÜN TAMAMI TEMİZ ÇIKTI... 25 YERLİ ÜRÜNDEN 4’ÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTIYA RASTLANDI

Lefkoşa, 28 Temmuz 17 (.): Tarım Dairesi 21-28 Temmuz tarihleri arasını kapsayan ithal ve yerli gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizlerde 25 ithal ürünün tamamı temiz çıkarken, 25 yerli ürünün 4’ünde limit üstü kalıntı tespit edildi.

Limit üstü kalıntıya rastlanan Gazimağusa’da Harun Ersöz’e ait maydanoz, Koruçam’da Kadri Yakar’a ait domates, Gaziveren’de Yusuf Sönmez’e ait molehiya ve Güzelyurt’ta İlker Koryürek’e ait salatalık hasatları bir sonraki tahlile kadar durduruldu.

(YIL/HA)

