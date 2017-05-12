Tarım Dairesi Gıda Denetim Sonuçlarını Açıkladı

Tarım Dairesi’nin, 5 - 11 Mayıs tarihleri arasında 38 üründe yaptığı gıda denetiminde, 14 yerli ürünün tamamı temiz çıkarken, 24 ithal üründen birinde limit üstü kalıntıya rastlandı

Lefkoşa, 12 Mayıs 17 (.): Tarım Dairesi’nin, 5 - 11 Mayıs tarihleri arasında 38 üründe yaptığı gıda denetiminde, 14 yerli ürünün tamamı temiz çıkarken, 24 ithal üründen birinde limit üstü kalıntıya rastlandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, limit üstü kalıntı tespit edilen SVS Tic. Ltd’e ait armut (Deveci) imha edildi.

Yerli ürünlerde; taze fasulye, marul(Iceberg), ıspanak, roka, maydanoz, sivri biber, hıyar, soğan(baş), patlıcan, kabak çeşitleri ve domatesten alınan numunelerde yapılan analizlerde, limit üstü kalıntıya rastlanmadı.

İthal ürünlerde ise kiraz, elma çeşitleri, armut çeşitleri, kapya biber, susam ve yeşil lolorosso örnekleri temiz çıkarken, sadece armutta limit üstü kalıntı tespit edildi.

(YIL/ŞEB)