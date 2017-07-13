Tarım Dairesi, Eğitim Çalışmalarını Demirhan’da Sürdürdü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Demirhan’da sürdürdü.

Lefkoşa, 13 Temmuz 17 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Demirhan’da sürdürdü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu çerçevede dün Demirhan’da Molohiya yetiştiren üreticilerle buluşulup, tarlalar ziyaret edildi ve yerinde tavsiyelerde bulunuldu.

Tarım Dairesi uzmanları gece de “Tarım İlaçlarının Etkin ve Güvenli Kullanımı” ile “Molohiya yetiştiriciliği” konusunda üreticilere eğitim verdi.

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