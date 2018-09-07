Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Kuzucuk’ta Devam Edecek



Lefkoşa, 7 Eylül 18 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Kuzucuk köyünde düzenleyecek.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çarşamba günü saat 17.00’de Kuzucuk’ta Hüseyin Çalıcıoğlu’nun serasında üreticilerle toplanılarak, Tarım Dairesi tarafından Tarım İlaçlarının Etkin ve Güvenli Kullanımı konusunda serada gösteri şeklinde eğitim verilecek.



Aynı gün saat 20:00’de Kuzucuk Köy Lokali’nde üreticilere, yine Tarım Dairesi tarafından Bitki Koruma Makineleri ve Kalibrasyonu konularında gece eğitimi verilecek. Yapılacak olan eğitimler, bölgedeki tüm üreticilere açık olacak.



(HUR/HA)



