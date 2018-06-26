banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94590
ALTIN
188.715
DOLAR
4.6647
STERLİN
6.1749
EURO
5.4427
Karaoğlanoğlu’nda 2 Kişi Uyuşturucudan Tutuklandı!
Son Dakika
Karaoğlanoğlu’nda 2 Kişi Uyuşturucudan Tutuklandı!
Otelden Hellim Çalan Çalışan Tutuklandı
Otelden Hellim Çalan Çalışan Tutuklandı
Lefkoşa’da Dün Bir Araç Yandı!
Lefkoşa'da araç yangını!
Özersay’dan Çavuşoğlu’na Tebrik Telefonu...
Özersay’dan Çavuşoğlu’na Tebrik Telefonu...
banner282

Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Bu Hafta Tatlısu Köyü İle Devam Ediyor

TARIM İLAÇLARI GÜNCELLENDİ

Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Bu Hafta Tatlısu Köyü İle Devam Ediyor

TARIM İLAÇLARI GÜNCELLENDİ

26 Haziran 2018 Salı 10:09
Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Bu Hafta Tatlısu Köyü İle Devam Ediyor

TARIM İLAÇLARI GÜNCELLENDİ

Lefkoşa, 26 Haziran 18 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Tatlısu köyü ile sürdürüyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu çerçevede yarın saat 17:00’de Tatlısu köyünde İbrahim Ateş’in sera alanında toplanılarak solarizasyon konusunda uygulamalı eğitim verilecek.
Tatlısu Belediye Kütüphanesi’nde saat 20:30’da Tarım İlaçlarının Etkin ve Güvenli Kullanımı ile Bitki Koruma Makineleri ve Kalibrasyonu konularında gece eğitimi sunulacak.
banner277
Yapılacak olan eğitimlerin bölgedeki tüm üreticilere açık olduğu ifade edildi.
“TARIM İLAÇLARI GÜNCELLENDİ”
Öte yandan, Daireden yapılan açıklamada, Yaprağı Yenen Sebzelerde Hastalık ve Zararlılara Karşı Kullanılacak Bitki Koruma Ürünlerinin (tarım ilaçlarının), daire tarafından güncellenmiş olduğu ve bakanlığın web sitesinde yayımlandığı belirtildi.
Üreticilerin kimyasal mücadele uygulamalarında, tavsiye edilen ilaçlar dışında başka ilaç kullanılmaması ve tavsiye dışı ilaç kullanımından doğacak limit üstü analiz sonuçlarının bitki aksamı ile birlikte imhasına neden olacağı uyarısında bulunularak, üreticilerden dikkatli olmaları istendi.
(GÖZ/HA)

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cas Çalışanları Başbakanlık Önündeki Eylemini Sonlandırdı
Cas Çalışanları Başbakanlık Önündeki Eylemini Sonlandırdı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Giad Yöneticilerini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Giad Yöneticilerini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Skoda İle Görüştü!
Cumhurbaşkanı Akıncı Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Skoda İle Görüştü!
Yerel Seçim Sonuçlarına 13 İtiraz Yapıldı
Yerel Seçim Sonuçlarına 13 İtiraz Yapıldı
Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu Sorunu Olanlardan 5 Bin 152 Başvuru
Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu Sorunu Olanlardan 5 Bin 152 Başvuru
KTAMS, Yarın, Çalışma Dairesi Müdürlüğü ve Lefkoşa Bölge Amirliği’nde 2 Saat Uyarı Grevi Yapacak
KTAMS, Yarın, Çalışma Dairesi Müdürlüğü ve Lefkoşa Bölge Amirliği’nde 2 Saat Uyarı Grevi Yapacak
Dün En Çok Yağış Değirmenliğe Düştü!
Dün En Çok Yağış Değirmenliğe Düştü!
"TKP-YG Başkanı Çakıcı, Seçimleri Değerlendirdi“
"TKP-YG Başkanı Çakıcı, Seçimleri Değerlendirdi“
Lefkoşa’da Dün Bir Araç Yandı!
Lefkoşa’da Dün Bir Araç Yandı!
LAÜ 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni 28 Haziran’da...
LAÜ 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni 28 Haziran’da...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim