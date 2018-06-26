Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Bu Hafta Tatlısu Köyü İle Devam Ediyor

TARIM İLAÇLARI GÜNCELLENDİLefkoşa, 26 Haziran 18 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Tatlısu köyü ile sürdürüyor.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu çerçevede yarın saat 17:00’de Tatlısu köyünde İbrahim Ateş’in sera alanında toplanılarak solarizasyon konusunda uygulamalı eğitim verilecek.Tatlısu Belediye Kütüphanesi’nde saat 20:30’da Tarım İlaçlarının Etkin ve Güvenli Kullanımı ile Bitki Koruma Makineleri ve Kalibrasyonu konularında gece eğitimi sunulacak.Yapılacak olan eğitimlerin bölgedeki tüm üreticilere açık olduğu ifade edildi.“TARIM İLAÇLARI GÜNCELLENDİ”Öte yandan, Daireden yapılan açıklamada, Yaprağı Yenen Sebzelerde Hastalık ve Zararlılara Karşı Kullanılacak Bitki Koruma Ürünlerinin (tarım ilaçlarının), daire tarafından güncellenmiş olduğu ve bakanlığın web sitesinde yayımlandığı belirtildi.Üreticilerin kimyasal mücadele uygulamalarında, tavsiye edilen ilaçlar dışında başka ilaç kullanılmaması ve tavsiye dışı ilaç kullanımından doğacak limit üstü analiz sonuçlarının bitki aksamı ile birlikte imhasına neden olacağı uyarısında bulunularak, üreticilerden dikkatli olmaları istendi.(GÖZ/HA)