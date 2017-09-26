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26 Eylül 2017 Salı 12:53

Tarım Dairesi Eğitim Çalışmaları Yarın Serdarlı’da

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Serdarlı köyünde sürdürüyor.

Tarım Dairesi Eğitim Çalışmaları Yarın Serdarlı'da
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Lefkoşa, 26 Eylül 17 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Serdarlı köyünde sürdürüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu çerçevede yarın saat 16:00’da Serdarlı Spor Kulübü  önünde  üreticilerle buluşup, tarlalar ziyaret edilerek ve yerinde tavsiyelerde bulunulacak.

Serdarlı Spor Kulübü’nde saat 20:00’de “Tarım İlaçlarının Etkin ve Güvenli Kullanımı” ile zeytin yetiştiriciliği konularında Tarım Dairesi uzmanları tarafından üreticilere eğitim verilecek.

Daireden yapılan açıklamada, tarla ziyareti ve gece eğitiminin bölgedeki tüm üreticilere açık olduğu ifade edildi.

(AK/FEZ)

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