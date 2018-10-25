Tarım Dairesi Dün Akşam Geçitkale’de Eğitim Verdi

Lefkoşa, 25 Ekim 18 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde dün akşam Geçitkale’de tarla günü ve gece eğitimi gerçekleştirdi.



Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitimde arpa ve buğday ekiminden hasadına kadar geçen süreçle ilgili bilgi aktarıldı.



(ÖZ/FEZ)





