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Tarım ve Hayvancılığa 5 milyon TL faiz destekli kredi sağlanacak
5 MİLYON TL’LİK KAYNAK
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Tarım ve Hayvancılığa 5 milyon TL faiz destekli kredi sağlanacak

Tarım ve Hayvancılığa 5 milyon TL faiz destekli kredi sağlanacak

14 Ağustos 2018 Salı 09:32
Tarım ve Hayvancılığa 5 milyon TL faiz destekli kredi sağlanacak

TARIM BAKANLIĞI, 2018 YILI FAİZ DESTEKLİ ZİRAİ KREDİ PROGRAMINI  AÇIKLADI
 

TARIM VE HAYVANCILIĞA 5 MİLYON TL FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANACAK
 

BAŞVURULAR BAYRAMDAN SONRA…

 Tarım sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen alanlarda, faiz destekli yatırım ve işletme kredisi sağlanacak. 5 milyon TL’lik kaynak için başvurular, TC Ziraat Bankası tarafından Kurban Bayramı’ndan sonra alınacak.
Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi kaynaklı, 2018 Yılı Faiz Destekli Zirai Kredi Programı Projesi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile TC Ziraat Bankası AŞ arasında “KKTC’de Tarımsal Amaçlı Faiz Destekli Kredi Uygulamasına İlişkin İşbirliği Usul ve Esasları” protokolü imzalanarak, açıklandı.
 

5 MİLYON TL’LİK KAYNAK
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, program kapsamında, tarım sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen alanlara ve konu başlıklarına katkı koyabilmek amacıyla faiz destekli yatırım ve işletme kredisi sağlanacak.
Programdan, tarımsal faaliyetlerle iştigal eden gerçek ve tüzel kişiler faydalanacak.
Yatırım kredileri için 100 bin TL’ye kadar, işletme kredileri için 40 bin TL’ye kadar kredi kullanımı için faiz desteğinden yararlanılabilecek. Kaynak miktarı ise toplam 5 Milyon TL.
Reel sektör programında yer alan Tarımsal Amaçlı Faiz Destekli Kredi projesi kapsamında 2018 yılı için ayrılan faiz desteği kaynağının toplam 5 milyon TL olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu kredinin büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı, arıcılık, örtü altı yetiştiriciliği, yem bitkisi üretimi, sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımı, modern sulama sistemleri, tarımsal mekanizasyon, organik/iyi tarım uygulamaları, soğuk hava deposu, tarımsal ürünlerin işlenmesi alanlarını kapsadığı vurgulandı. Sektörel ihtiyaca göre önceliklendirilmiş konu başlıklarına sıfır faizli yatırım kredisi imkanı sağlanacağı açıklandı.
 

KREDİ PROGRAMI 2010 YILINDAN BERİ UYGULANIYOR
2010 yılından beri uygulanmakta olan Tarımsal Amaçlı Faiz Destekli Zirai Kredi Programı kapsamında, toplam bin 655 gerçek/tüzel tarımsal işletmeye yaklaşık 119 milyon TL kredi kullandırıldığı belirtildi.
Bakanlık açıklamasında, 47,5 milyon TL’lik faiz desteğinin T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği finansmanı ile sağlandığı ve bu bağlamda programın tarım sektörünün gelişimine önemli katkıda bulunduğu ifade edildi.
Açıklamada, 2017 yılı programının belirlenen önceliklerle uyumlu olduğuna işaret edilerek, bu doğrultuda kaynağın %38’inin küçükbaş hayvancılık ve %20’sinin ise tarımsal mekanizasyon başlıkları altında kullanıldığı belirtildi.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenen öncelikler doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi finansmanı ile 6. kez açıklanan Faiz Destekli Zirai Kredi Programı için başvuruların T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından Kurban Bayramı’ndan sonra alınacağı açıklandı.
 

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Son Güncelleme: 14.08.2018 13:03
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