Tarım ve Eğitim Bakanları Beyarmudu’nda incelemelerde bulundu

ŞAHALİ: “TARIMDA ARA ELEMAN YETİŞTİRMEK İHTİYAÇ”



ÖZYİĞİT: “ZİRAAT KOLEJİ’NİN YENİDEN ÜLKEYE KAZANDIRILMASI GEREKİYOR”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Beyarmudu’nda ileride bir Tarım Meslek Okulu veya Tarım Koleji’nin açılmasının, ülke tarımında teknisyen açığı ihtiyacının karşılanması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Şahali, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in daveti üzerine gittiği Beyarmudu’nda Özyiğit ile birlikte geçmiş yıllarda Ziraat Koleji olarak kullanılan binada incelmelerde bulundu.

Tarım iş kolunda nitelikli işgücü eksikliğinin en büyük sıkıntını olduğunu söyleyen Şahali, tarıma, geleneksel olarak babadan oğula devredilen bir iş diye bakıldığını ancak gerçekte durumun böyle olmadığını, Kıbrıslı Türlerin bu alandan hızla çekilerek, bu kolu yabancı işgücüne bıraktığını ifade etti.

Bu durumun ülke ekonomisi açsından da ciddi bir kayıp olduğuna işaret eden Şahali, “Tarım iş koluna ara eleman yetiştirecek bir girişim ihtiyaçtır. Bu ülkede işsiz Ziraat Mühendisi yok. Bunun nedeni, mühendislik açsından ziraatta iş yapabilecek alan var. Ancak, Tarım Dairesi’ne örneğin teknisyen istihdamı çok kolay değildir. Teknik düzeyde işi yürütecek olan ara eleman yoktur” dedi.

Gerek kamuda, gerekse tarımsal üretim alanlarında görev alabilecek eğitim almış ara elemanların yaratılmasının önemine değinen Şahali, bu şekilde tarımsal verimliliğin sağlanabileceğinin altını çizdi.

Bakan Şahali, Beyarmudu’nun tarımın en verimli yapıldığı alanlardan biri olduğunu belirterek, bu bölgede bir Tarım Meslek Okulu veya Tarım Koleji’nin açılmasının, hem bu bölgenin ihtiyaçlarının karşılanmasında, hem de diğer bölgeler açısından bir cazibenin yaratılmasına yardımcı olacağını belirtti.

Şahali, Bakan Özyiğit’e bu konuda destek vereceklerini ifade ederek, gereken sorumluluğu da üstelenmeye hazır olduklarını aktardı.

ÖZYİĞİT: “ADIM ATMAK İSTİYORUZ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, eğitimde doğru planlamanın önemine işaret ederek, okul kademlerinde yönlendirme sistemi getirmeye çalıştıklarını anlattı.

Özellikle tarımda ara eleman noktasında ülkenin ciddi bir açığı olduğunu kaydeden Özyiğit, düşündüklerini geçmişte faaliyete olan Ziraat Koleji’nin yeniden ülkeye kazandırılmasını istediklerini ifade etti.

İlk aşamada bir bölüm açılabileceğini ve kurslar düzenlenebileceğini belirten Özyiğit, süreç içerisinde ülkenin değişen koşullarını göz önünde tutarak, ihtiyaçlar doğrultusunda bir şekil verilebileceğini kaydetti.

