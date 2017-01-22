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22 Ocak 2017 Pazar 08:20

TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI’NDAN ŞAHALİ’YE YANIT

TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI'NDAN ŞAHALİ'YE YANIT
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) Genel Tarım Sigortası Fonu’na olan borçları konusunda yazılı açıklama yaparak, eski Tarım Bakanı, CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin açıklamalarını yanıtladı.

Bakanlık açıklamasında, Şahali’nin görevden ayrılırken Genel Tarım Sigortası Fonu’na olan borcun ödenebileceği kaynağı TÜK hesaplarında bıraktığını söylemesinin doğru olmadığı belirtildi.

Eski Tarım Bakanı Erkut Şahali’nin görevi bıraktığı zaman, Genel Tarım Sigortası Fonu’na olan borcun ödenebileceği kaynağı TÜK hesaplarında bıraktığı iddiasının doğru olmadığı ifade edilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"18 Nisan 2016 tarihli banka hesaplarında 13.387.364,5 TL karşılığı toplam mevduat bulunmasına rağmen, yine aynı tarihte ithal edilmiş olan yemlik arpa ödemesi için bu rakamdan blokeli 3.950.357,73 TL, yine aynı tarih itibarı ile Ziraat Bankası’na 6.824.000 TL tutarında overdraft borcu bulunmakta idi.

Toplamda 10.774.357,73 TL’lik kaynak bu ödemelere aktarılacakken Tarım Sigortası Fonu’na olan borcun kaynağının hazır olduğu iddiasının gerçekten uzak olduğunu çok net görebilmekteyiz. Aynı zamanda bu kaynak Genel Tarım Sigortası Fonu’na olan borçları ödeyebilecekseydi o tarihte Sayın eski bakan görevi devretmeden bu ödemeyi niye yapmamıştır, bu da sorulması gereken önemli bir sorudur.”

TÜK’ün hizmetlerine devam edebilmesi için ticari ahlak ve devlet ciddiyeti içerisinde banka ve cari borçlarını öncelikli ödeyebilmesi için gerekli adımların atıldığı ve tedbirlerin alındığı da kaydedilen açıklamada, 2014’te Şahali görevi devrederken toplam 4,428,428 ABD Doları olan borçların bugün 3,226,567 ABD Doları’na düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu dönemde 2014 cari borçlarından kaynaklanan 4 milyon TL civarında bir kur farkı zararı da yaşandığı kaydedilerek, kurumda zamanında doğru alım ve satış becerileri ortaya konmuş olsaydı bugün bu zararların konuşulmayacağı ifade edildi.


 
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