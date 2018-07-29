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Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Ulusal Organik Ürün Logo Tasarım Yarışması Düzenliyor...

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Organik Tarım Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, yerel organik ürünlerin belirleyiciliğini sağlayacak ve “organik” ibaresinin tanımını yansıtacak görünümde, ülkenin ürün kimliğini vurgulayıcı, akılda kalıcı, işlevsel kullanımına imkan sağlayacak şekilde özgün bir logonun tasarlanıp, oluşturulması ve hayata geçirilmesi için yarışma düzenliyor.

Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Ulusal Organik Ürün Logo Tasarım Yarışması Düzenliyor...

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Organik Tarım Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, yerel organik ürünlerin belirleyiciliğini sağlayacak ve “organik” ibaresinin tanımını yansıtacak görünümde, ülkenin ürün kimliğini vurgulayıcı, akılda kalıcı, işlevsel kullanımına imkan sağlayacak şekilde özgün bir logonun tasarlanıp, oluşturulması ve hayata geçirilmesi için yarışma düzenliyor.

29 Temmuz 2018 Pazar 09:45
Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Ulusal Organik Ürün Logo Tasarım Yarışması Düzenliyor...


Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Organik Tarım Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, yerel organik ürünlerin belirleyiciliğini sağlayacak ve “organik” ibaresinin tanımını yansıtacak görünümde, ülkenin ürün kimliğini vurgulayıcı, akılda kalıcı, işlevsel kullanımına imkan sağlayacak şekilde özgün bir logonun tasarlanıp, oluşturulması ve hayata geçirilmesi için yarışma düzenliyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Yarışmanın amacı, yerel organik ürünleri ulusal ve uluslararası platformlarda sembolize edecek, Organik Tarım Yasası’na uygun olarak üretim yapan ve denetim sonucunda sertifika alan gerçek ve tüzel müteşebbislerin ürünlerinde kullanılacak bir logonun tasarlanmasıdır” denildi.
Yarışmaya, 30 Temmuz - 27 Ağustos tarihleri arasında başvurulabilecek ve yarışma şartnamesi ile katılım formu, www.tdkb.gov.ct.tr adresinden alınabilecek.
Yarışma, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde çalışanlar ile Seçici Kurul ve Seçici Kurul’un birinci derecedeki yakınları dışındaki herkese açık olacak. Her katılımcı, en fazla üç farklı adet eserle yarışmaya katılabilecek. Yarışmaya katılacak olan tasarımların; özgün olup başka bir yerde yayımlanmamış olmaları, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları gerekiyor.
Seçici Kurul tarafından belirlenmiş ilk beş logo; TDKB web sayfasında (www.tdkb.gov.ct.tr) halk oylamasına sunularak derecelendirilecek. Yarışma sonucunda birinciye verilecek ödül 3.000 TL, ikinciye verilecek ödül 1.000 TL ve üçüncüye verilecek ödül 500 TL olarak belirlendi.
 

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Son Güncelleme: 29.07.2018 13:03
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