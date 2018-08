Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı heyeti, Ankara’da temaslarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Ercan Sınay, Bakanlık Müdürü Mehmet Biray, Su İşleri Dairesi Müdürü Nazife Yılmaz, Tarım Dairesi Müdürü Kuntay Vurana, Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca’dan oluşan heyet, işbirliği olanlarının geliştirilmesi amacıyla birtakım ziyaretler gerçekleştirdi.

Heyet, iki gün boyunca devam eden Ankara temaslarında TC Toprak Mahsülleri Ofisi, TC Et ve Süt Kurumu, TC Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürü, TC Orman Genel Müdürü, Gıda ve Kontrol Tarım Müdürleri ve yetkilileriyle biraraya geldi.

İŞBİRLİĞİ OLANLARININ GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA BİRTAKIM ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TC Toprak Mahsulleri Ofisi ve KKTC Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) arasında ticaretin geliştirilmesi konusunda mutabakat sağlandı. Bu mutabakat, ticaretin Toprak Ürünleri Kurumu üzerinden yapılmasını içeriyor.

Türiye Et ve Süt Kurumu ile yapılan görüşmelerde, özellikle etin kurum üzerinden tedarik edilmesi konusunu, maliyetler açısından değerlendirildi. Et ve Süt Kurumu’nun deneyimleri aktarıldı. Süt sektöründe, kurumun müdahale sistemlerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

TC Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile Entegre Tarım Bilgi Sistemi’nin ülkemizde kurulması ve Genel Tarım Sigortası konularında görüşüldü. Toplantıda, Entegre Tarım Bilgi Sistemi’nin kurulmasına ilişkin bir protokolün hazırlanarak ivedi olarak imzalanmasına ihtiyaç olduğu yönünde mutabakat sağlandı.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile gıda ve yem konuları, hayvan hastalıklarının eradikasyonu ve Genel Müdürlük tarafından yürütülen projeler ele alındı. Bitki Sağlığı ve Karantina konularında işbirliği olanakları görüşüldü.

Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile daha önceden yapılan protokol kapsamında yürütülen projeler tartışıldı ve yeni projelerin planlanması konusunda Ekim ayında Yürütme Kurulu’nun toplanması kararlaştırıldı. Yürütülen projeler kapsamında üç arpa ve iki tritikale türünün tescil edilmesine ilişkin yönetmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Bu anlamda, ilişkilerin daha güçlü yürütülmesine karar verildi.

TC Devlet Su İşleri Genel Müdürü ile yapılan toplantıda, KKTC İçme Suyu Temin Projesi kapsamında devam etmekte olan işlerle ilgili istişarelerde bulunuldu. Toplantıda, sorun yaşanan hususlarla ilgili çözüm önerileri görüşüldü. Ayrıca, Üst Düzey Teknik Komite’nin kurulması yönünde de fikir birliğine varıldı.

TC Orman Genel Müdürlüğüne yapılan ziyarette, iki ülke arasında yürütülmekte olan “Ormancılık Faaliyetleri Eylem Planı” değerlendirildi ve gelecek dönemde yapılabilecek işbirliği olanakları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Görüşmede; ağaçlandırma, fidanlık, orman yangınlarıyla mücadele, Geçitköy mesire alanı, KKTC Orman Dairesi’nin kurumsal yapısı vb. hususlarda istişareler yapıldı.