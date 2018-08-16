Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Arpa Fiyatlarında Şu An İtibarıyla Artış Söz Konusu Olmadığını Açıkladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, arpa fiyatlarında şu an itibarıyla herhangi bir artışın söz konusu olmadığını açıkladı.

Bakanlık, Toprak Ürünleri Kurumu’nun, Kurban Bayramı süresince kapalı olacağını da bildirdi.

Açıklamada, şu anda uygulanan arpa fiyatlarıyla ilgili şu bilgi verildi:

“Yem fabrikaları ve ticari firmalara peşin 0,77 TL/kilo, 1 ay vadeli 0,78 TL/kilo, 2 ay vadeli 0,79 TL/kilo

Kendi yemini kendi yapan küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 45 gün vadeli 0,79 TL/kilo

Kendi yemini kendi yapan büyükbaş hayvan yetiştiricilerine 75 gün vadeli 0,80 TL/kilo.”

Bakanlık açıklamasında, balyaların da ülkeye geldiği ve fiyatlandırma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

