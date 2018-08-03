Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı: “62 Mesleki Balıkçıya Katkı Ödemesi Yapıldı”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2017 yılında balıkçılık malzemesi alan 62 mesleki balıkçıya 166.925,45 TL tutarında katkı ödemesi yapıldığını bildirdi.

Açıklamada, sözkonusu katkının, Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında öngörülen hibelerden yararlanma imkânı olmayan balıkçıların girdi maliyetlerini desteklemek suretiyle, refah seviyelerini yükseltmek ve balıkçılığın mevcut koşullarını iyileştirmek amacıyla yapıldığı belirtildi.

2017 yılı içerisinde balık ağı ve baragadi malzemesi, ağ ve baragadi toplama vinci, motor şanzımanı ve aksamları, radar ve fiber kaplama ve/veya fiber yapımı gibi malzeme alıp ödemeleri 2018 yılına sarkan 62 mesleki balıkçıya, toplam 166.925,45 TL tutarında hibe desteği sağlandığı kaydedilen açıklamada, “Hibe destek ödemeleri, Kooperatif Merkez Bankası aracılığı ile adreslerine en yakın banka şubesine yatırılmıştır” denildi.

