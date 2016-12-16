Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu, Polis Genel Müdürü Manavoğlu’nu Ziyaret Etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu ziyaret ederek, polis teşkilatının et kaçakçılığının önlenmesi konusunda ortaya koyduğu çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

ÇAVUŞOĞLU: “ET KAÇAKÇILIĞININ ÖNLENMESİ KONUSUNDA YAPILANLAR SAYESİNDE CANLI HAYVAN SATIŞINDA YAŞANAN TIKANIKLIK AŞILDI, HAYVAN FİYATLARI YÜKSELDİ”

MANAVOĞLU: “KANUNSUZ HİÇBİR FAALİYETE GEÇİT VERMEYİZ”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu ziyaret ederek, polis teşkilatının et kaçakçılığının önlenmesi konusunda ortaya koyduğu çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Çavuşoğlu, et kaçakçılığının önlenmesi konusunda yapılanlar sayesinde son zamanlarda canlı hayvan satışında yaşanan tıkanıklığın aşıldığını ve hayvan fiyatlarının yükseldiğini kaydetti.

Manavoğlu ise, kanunsuz her faaliyete izin vermedikleri gibi et kaçakçılığına da göz yummalarının mümkün olmadığını vurguladı.

ÇAVUŞOĞLU: “ET KAÇAKÇILIĞINA TENEZZÜL EDENLERE POLİS TEŞKİLATIMIZ TARAFINDAN FIRSAT VERİLMİYOR”

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, gerek halk sağlığı gerekse ülke ekonomisi açısından sorun teşkil eden et kaçakçılığının önüne geçilmesi konusunda Polis Genel Müdürlüğü ve PGM’ye bağlı tüm birimlerin gösterdiği yoğun uğraşlar nedeniyle önemli bir yol kat edildiğini belirtti.

Çavuşoğlu, et kaçakçılığının önlenmesi konusunda yapılanlar sayesinde son zamanlarda canlı hayvan satışında yaşanan tıkanıklığın aşıldığını ve hayvan fiyatlarının yükseldiğini kaydetti. Nazım Çavuşoğlu, özellikle, son zamanlarda, basına da yansıdığı gibi et kaçakçılığına polis ekipleri tarafından fırsat verilmediğini belirterek, başta Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ve tüm polis teşkilatına teşekkürlerini sundu.

MANAVOĞLU: “KANUNSUZ HİÇBİR FAALİYETE GEÇİT VERMEYİZ”

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu da konuşmasında, et kaçakçılığının gerek ülke ekonomisi gerekse toplumun huzurunun bozulmasına vesile olan bir eylem olduğuna dikkat çekerek, kanunsuz hiçbir faaliyete izin vermedikleri gibi et kaçakçılığına da göz yummalarının mümkün olmadığını söyledi.

Manavoğlu, ülke ekonomisinin korunması, halk sağlığı ve huzurunun tesis edilmesi için sürdürmekte oldukları faaliyetlerden dolayı, toplumdan gelen olumlu tepkiler kendilerini daha da motive ettiğini vurgulayarak, çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.