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26 Aralık 2016 Pazartesi 10:34

Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Bir Heyeti Kabul Etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden bir heyeti kabul etti.

Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Bir Heyeti Kabul Etti
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden bir heyeti kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, kabulde yaptığı konuşmada, bakanlık olarak çeşitli üniversitelerle çeşitli protokoller çerçevesinde yürüttükleri birçok proje bulunduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, önemli olanın projelerden sonuç alınması olduğunu da belirtti.

ORGANİK TARIM

Organik tarımın geliştirilmesine önem verdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, öncelikleri arasında bulunmasına karşın henüz istenen noktaya gelmeyen organik tarım konusunda üniversitenin desteğine açık olduklarını kaydetti.

TARIM MASTER PLANI

Öncelikleri arasında Tarım Master Planı’nı kısa bir süre içerisinde tamamlamak olduğunu da söyleyen Çavuşoğlu, söz konusu planın oluşturulması için gereken altyapının gerçekleştirilen çalıştay ve projelerle tamamlandığını, şimdi yapılması gerekenin bunları bir araya getirmek olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin bu konudaki birikimlerinden yararlanmak istediklerini de belirtti.

BOLCA: “BİRİKİMİMİZİ PAYLAŞMAYA HAZIRIZ”

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bolca da konuşmasında, kuruluşu 1950’li yıllara dayanan üniversitelerinin ciddi bir bilgi birikimine sahip olduğunu belirterek, bu birikimlerini KKTC’ye de aktarmak istediklerini, her türlü eğitim çalışması ve projede işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

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çavuşoğluEge Üniversitesi
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