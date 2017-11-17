“Tarım Sigortası Fonu devreye girmelidir”



Küçükbaş hayvan sakatatları ve hayvanlara ait bazı organlar, Balıkesir ağıllar bölgesinde, dere yatağına gelişigüzel atıldı. Üretici isyan etti.

KKTC’de hemen her gün bir ovada veya çöplüğe dönüştürülen ağaçlık alanda görmeye alıştığımız küçükbaş hayvan leşleri bu kez Balıkesir’de dere yatağında karşımıza çıktı.

Demirköprü’nün altından geçen derenin kenarında bir üretici tarafından sakatatlar, birden çok küçükbaş hayvana ait kol ve bacaklar ve bir çift de küçükbaş hayvan kulağı bulundu.

Küçükbaş hayvana ait kesik kulak üzerinde hayvanın hangi üreticiye ait olduğunu belgeleyen kulak numarası da var.

Demirköprü’nün sağ alt kısmında bulunan alan ise çöplüğe dönüştürüldü. Birçok evsel atığın bulunduğu çöp alanda çürümüş hayvan ölüleri de var.

Üreticiler isyan etti

Balıkesir ağıllar bölgesinde üreticiler, evlerde veya mandıralarda kesilen hayvanlara ait sakatatların açık alanlara ve genellikle de dere yatağına atıldığını söyleyerek yetkililerin bu konuda bir an önce önlem almasını istedi.

Üreticiler, açıktaki hayvan leşlerinin ve sakatatların hem insan sağlığını hem de çevre sağlığını tehdit ettiğini kaydetti.

Balıkesir ağıllar bölgesinde, Demirköprü altından geçen deredeki su ile tarlalarını suladıklarını ve bu işlem esnasında ellerinin bu su ile temas ettiğini söyleyen üreticiler, dereye atılan leşlerin suyu kirlettiğini ve sağlıklarının tehlikeye girdiğini ifade etti.

Üreticiler, açıktaki hayvan leşlerinin kötü kokuya da neden olduğunu söyledi.

Balıkesir ağıllar bölgesinde üretim yapan üreticiler, “Demirköprü altından geçen derede bulunan küçükbaş hayvanlara ait sakatatlar arasında bir de küçükbaş havana ait kulak var, kulak numarası da üzerinde. Bu da bu hayvanların Veteriner Dairesi’nde kayıtlı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla kulak numarasından bu hayvanların hangi üreticiye ait olduğu kolaylıkla bulunabilir. Gereken yasal işlem de yapılabilir” dedi.

Salhanedeki sakatatlar Güngör’de imha ediliyor

Hayvan hastalıklarının önlenmesi, kaçak kesimlerin önüne geçilmesi ve gerek insan sağlığını gerekse çevre sağlığını korumak için küçükbaş ve büyükbaş hayvan kesimlerinin salhanelerde, veteriner kontrolünde yapılması gerekiyor.

Salhanelerde kesimi yapılacak hayvanlar, önce veteriner kontrolünden geçiriliyor, hayvanda herhangi bir hastalık veya hamilelik tespit edilmezse kesim işlemi gerçekleşiyor.

Salhanelerde kesilen hayvanlara ait sakatatlar o salhanenin yakma ünitesi varsa orada yakılarak imha ediliyor. Yakma ünitesi olmayan salhanelerde kesilen hayvanlara ait sakatatlar ise belediye tarafından alınarak Güngör Çöplüğü’nde gömülerek imha ediliyor.

Naimoğulları: “Veteriner Dairesi’ni göreve davet ediyorum”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, hayvandaki kulak numarasından o hayvanın hangi üreticiye ait olduğunun kolaylıkla tespit edilebileceğini belirterek, Balıkesir ağıllar bölgesinde bulunan bir hayvana ait kulak numarasından sorumlu üreticinin derhal bulunması ve gereken işlemin yapılması konusunda Veteriner Dairesi’ni göreve davet etti.

Naimoğulları: “Kulak numarası olmasaydı buna kaçak kesim veya hırsızlık denilebilirdi. Bu hayvanlar muhtemelen üretici tarafından kendi ihtiyacı için kesildi. Ancak sakatatların açık alanda bırakılması doğru değildir ve sağlığı tehdit etmektedir. Kulak numarası varsa o hayvanın kime ait olduğu bellidir ve bunun kaydı Veteriner Dairesi’nde kayıtlıdır. Hemen o hayvanın kime ait olduğunu tespit edilmeli, üretici sorgulanmalı ve hakkında gereken işlem yapılmalıdır” diye konuştu.

“Ciddi bir duyarsızlık”

Mustafa Naimoğulları, gerek insan sağlığı gerek hayvan sağlığı gerekse çevre sağlığını tehdit ettiği gerekçesi ile hayvan kesimlerinin ağaç altlarında, mandıralarda, yollarda, ovalarda yapılmaması konusunda yıllardır uyarılarda bulunduğunu ancak bu uyarıların halen daha birçok kişi tarafından dikkate alınmadığını söyledi.

Naimoğulları, salhane dışındaki alanlarda hayvan kesimi yapılmasının ciddi bir duyarsızlık örneği olduğunu belirtti.

Mustafa Naimoğulları, “Biz yıllardır hayvan hastalıkları konusunda mücadele ediyoruz. Ancak tek başına ne bizim ne de devletin ilgili kurumlarının veya üç beş üreticinin mücadele etmesi bizi başarıya ulaştırmaz. Bu duyarlılığı herkes göstermelidir” dedi.

“Salhanelerde kestirin!”

Mustafa Naimoğulları, hayvan kesimlerinin salhanelerde ve veteriner kontrolünde yapılması konusunda bir kez daha uyarıda bulundu.

Naimoğulları, “Üretici eğer hasta hayvanı varsa veterinere bildirmelidir. Veteriner gerekli tedaviyi uygular ancak hayvan iyileşmezse de ölür üretici bu kez bu kez belediyeye bildirmelidir. Belediye ekipleri gider ve hayvanın ölüsü alıp gereği gibi imha eder. Bunlar zor işler veya imkansız değiller ancak bu sistem içerisinde olmak gerek insan gerek hayvan gerekse çevre sağlığı için oldukça önemli şeylerdir” diye konuştu.

Tüm uyarılara rağmen gerek bazı üreticilerin gerekse bazı kasapların ve vatandaşın hayvanlarını halen umumi yerlerde kestiğini, sakatatlarını sağa sola attıklarını söyleyen Mustafa Naimoğulları, “Bunlar doğru işler olmamakla birlikte hayvan hastalıkları ile verilen mücadeleye de darbe vurur” dedi.

Naimoğulları, “Bugün Balıkesir ağıllar bölgesinde yaşanan AB ülkesinde yaşansaydı anında üretici veya sorumlu kişi bulunur gerekli ceza verilirdi” diye konuştu.

“Proje hazır, makineler ve konteynırlar geldi”

Mustafa Naimoğulları, ölü hayvanların yakılarak imha edilmesi için gerekli projenin hazırlandığını ve AB tarafından onaylandığını, bu proje dahilinde gerekli konteynır ve yakma makinelerinin de tedarikinin yapıldığını söyledi.

Projenin hayata geçirilmesi ile bundan sonra ölü hayvanların özel konteynırlarda toplanacağını ve makinelerde yakılarak imha edileceğini ifade etti.

Mustafa Naimoğulları şunları söyledi: “Birçok bölgeye konteynır kuracağız. Ölen hayvanlar bu konteynırlara atılacak. Daha sonra yakma ünitelerinde imha edilecekler. AB projeyi onayladı, yakma üniteleri ve konteynırlar da geldi. Şuanda Veteriner Dairesi’ndeler. Bu proje yakında hayata geçecek ona göre yasalar da düzenlenecek. Yasaya uymayanlara da ağır ceza uygulanacak.”

“Tarım Sigortası Fonu devreye girmelidir”

Mustafa Naimoğulları, ayrıca kaçak hayvan kesimlerini ve hayvan ölülerinin, sakatatlarının insan ve çevre sağlığını tehdit eder şekilde sağa sola atılmasını önlemek için Tarım Sigortası Fonu’nun da bir an önce devreye sokulması gerektiğini dile getirdi.

Naimoğulları, “Tarım Sigortası Fonu devreye konulursa üretici, tazmin edileceği için ölen hayvanını Veteriner Dairesi’ne bildirir. Yetkililer de ölü hayvanların imhasını gerektiği gibi gerçekleştirir. Böylece hem insan ve çevre sağlığını tehdit eden unsurlar ortadan kalkar hem de üretici mağdur olmaz” diye konuştu.