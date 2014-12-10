Tarım Sigortası Fonu Başvurularla İlgili Olarak Üreticileri Uyardı

Genel Tarım Sigortası Fonu, yapılması gereken başvurularla ilgili olarak üreticileri uyardı.

Fon’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Tarım Sigortası Fonu Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince, tahıl ( arpa, buğday, yulaf), hâsıllık, baklagil ekilen ve nadasa bırakılan, araziler için üreticilerin 1 Aralık - 31 Aralık tarihleri arasında Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyanda bulunmaları gerekiyor.

Ayrıca Gıda Tarım ve Enerji Bakanlığı’nın verdiği Doğrudan Gelir Desteği’nden faydalanacak olanların, narenciye, sebze, meyve ağacı, zeytin, harnup, bağ ve diğer ağaç olarak ekilen ve/veya dikilen araziler için 1 Aralık - 31 Aralık 2014 tarihleri arasında Genel Tarım Sigortası Fonu’na başvurmaları gerekiyor.

BEYANLAR

Açıklamaya göre patates ekilecek alanlar bu formlar üzerine yazılmayıp patates beyanı alındığı zaman beyan edilecek.

Hasıllık olarak beyan edilen tahıl alanları Mart sonuna kadar biçilip veya yedirilip pullukla nadasa açılması halinde Genel Tarım Sigortası Fonu tarafından nadas kabul edilecek.

Beyanlar yapılırken her üretici kendi adına Başvuru Formu doldurup beyan yapacak. Başka bir şahısın Başvuru Formu doldurup beyan yapması mümkün olmayacak.

Bu arada, geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da üreticilerin beyan yaparken hata yapma ihtimallerini asgariye indirmek için üreticilere iki adet Başvuru Formu gönderilecek.

Devlet Emlak Malzeme, Orman Dairesi ve Vakıflar İdaresi’nden kiralanan araziler kira mukavelesinde adı geçen şahıslar tarafından beyan edilecek.

GEÇEN YILKİ BEYANLAR…

Açıklamaya göre, geçen yılki ( 2013- 2014 yılına ait) beyanların bilgisayar kayıtlarına göre tapu kontrolü yapıldıktan sonraki temiz son durumlarını gösteren ürün köyüne göre kimlik ve parsel bazında hazırlanmış başvuru formalarında üreticiler sadece söz konusu parsellerin bu yılki (2014 - 2015 üretim yılı ) ürün durumlarını yazacak.

Ancak Başvuru formlarının üzerinde olup da bu yıl ekmedikleri, nadasa bırakmadıkları veya başka üretici kullanımına geçen arazilerin üzerlerini çizerek iptal edecekler.

Üreticiler kimlik ve parsel bazında hazırlanan başvuru formlarında bulamadıkları parselleri boş olarak gönderilen başvuru formlarına dolduracaklar.

Narenciye, Sebze, Meyve Ağacı, Zeytin, Harup, Bağ ve diğer Ağaç beyanları Gıda Tarım ve Enerji Bakanlığı’na ait Başvuru Formları’na doldurulacak.

İKİNCİ İŞ YAPMA YASAĞI OLAN ÜRETİCİLER BAŞVURU YAPAMAYACAK

Açıklamaya göre 7/79 sayılı Kamu Görevlileri Yasası kapsamında olan devlet çalışanları ve/veya çalışmış oldukları kurum, kuruluşların Yasa veya Tüzüklerinde veya Yapılan Toplu İş Sözleşmelerinde ikinci iş yapma yasağı olan üreticiler başvuru yapamayacak. Yapmaları halinde başvuruları iptal edilecek.

Tahıl ve baklagil üreticilerinin sigorta kapsamına giren doğal afet olması durumunda gübre tazminatından faydalanabilmeleri için özel ve/veya tüzel kurum ve kuruluşlardan almış oldukları fatura ve/veya makbuzlarının aslı veya gübre aldıkları kuruluş tarafından tasdiklenmiş fotokopileri imzalanıp taban gübresi 31 Aralık 2014’e; 15 Şubat 2015’e kadar alınan üst gübreler ise 28 Şubat 2015 tarihine kadar fona ibraz edilecek.

Ayrıca, 2014- 2015 üretim yılı için doğrudan gelir desteğinden faydalanmak isteyen üreticilerin üretici birliklerinden alacakları üretici belgesini fona ibraz etmeleri gerektiği de duyruldu.

Açıklamada başvuru formlarında istenen bilgilerin eksiksiz ve okunabilir yazılması gerektiği. eksik bilgi verilen parseller ve alanların iptal edilerek işleme konmayacağı vurgulandı.