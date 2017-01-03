TARIM DAİRESİ’NİN ÜRETİCİLERE YÖNELİK BİLGİLENDİRİCİ ‘TARLA GÜNLERİ’ VE ‘GECE EĞİTİMİ’ SÜRÜYOR

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi’nin üreticilere yönelik bilgilendirici ‘tarla günleri’ ve ‘gece eğitimi’ sürüyor.





TARIM DAİRESİ’NİN ÜRETİCİ LERE YÖNELİK BİLGİLENDİRİCİ ‘TARLA GÜNLERİ’ VE ‘GECE EĞİTİM İ’ SÜRÜYOR

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi’nin üreticilere yönelik bilgilendirici ‘tarla günleri’ ve ‘gece eğitimi’ sürüyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Tarım Dairesi uzmanları çalışmalar kapsamında yarın Yeşilyurt’ta üreticilere bağ budanması konusunda uygulamalı eğitim verecek.

Tarım Dairesi uzmanları ve üreticiler saat 14.30’da Yeşilyurt Spor Kulübü’nde bir araya gelerek uygulamanın yapılacağı bahçeye gidecek.

Aynı gün saat 18.00’de de Yeşilyurt Spor Kulübü’nde; “Bağ Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele” ve “İlaçların Etkin ve Güvenli Kullanımı” konularında eğitim verilecek.

Açıklamada, tarla günü ve gece eğitiminin bölgedeki üreticilere açık olduğu belirtildi.