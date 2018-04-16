Tarım Dairesi’nin Tarla Günü Ve Gece Eğitimi Maraş Bölgesinde Devam Edecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimini Çarşamba günü Maraş bölgesinde sürdürecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, saat 14.00’te Maraş bölgesinde örtü altı yetiştiricilik yapan üreticiler ziyaret edilerek hastalık ve zararlılar konusunda yerinde bilgilendirme yapılacak.

Saat 20.30’da ise Seracılar Birliği binasında bitki koruma makineleri ve kalibrasyonu, örtü altı yetiştiricilik ile önemli sebze hastalık ve zararlıları konularında üreticilere gece eğitimi verilecek.

Tarla günü ve gece eğitimi bölgedeki tüm üreticilere açık.