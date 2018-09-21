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Tarım Dairesi’nin Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

İTHAL ÜRÜNLERDE YEŞİL LOLOROSSO, TATLI KIRMIZI PUL BİBER VE BEYAZ ÜZÜMDE; YERLİ ÜRÜNLERDE İSE VERİGO ÜZÜMDE LİMİT ÜSTÜ İLAÇ KALINTISINA RASTLANDI

Tarım Dairesi’nin Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

İTHAL ÜRÜNLERDE YEŞİL LOLOROSSO, TATLI KIRMIZI PUL BİBER VE BEYAZ ÜZÜMDE; YERLİ ÜRÜNLERDE İSE VERİGO ÜZÜMDE LİMİT ÜSTÜ İLAÇ KALINTISINA RASTLANDI

21 Eylül 2018 Cuma 09:11
Tarım Dairesi’nin Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

İTHAL ÜRÜNLERDE YEŞİL LOLOROSSO, TATLI KIRMIZI PUL BİBER VE BEYAZ ÜZÜMDE; YERLİ ÜRÜNLERDE İSE VERİGO ÜZÜMDE LİMİT ÜSTÜ İLAÇ KALINTISINA RASTLANDI


Tarım Dairesi, ithal ürünlerden alınan 42 numuneden 39’unun temiz, 3 numunede  ilaç kalıntısına rastlandığını, yerli ürünlerden ise 28 numuneden sadece 1’inde ilaç kalıntısına rastlandığını açıkladı. 


Tarım Dairesi, 14-20 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıdaların denetim sonuçlarını açıkladı. 


Buna göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde, ithal ürünlerden Domates Çeşitleri, Elma Çeşitleri, Şeftali, Beyaz Üzüm, Yeşil Lolorosso, Buğday, Taze Fasulye, Armut (S.M) ,Tatlı Pul Biber, İsot Biber, Çilek ve Marul olmak üzere 42 numuneden 39’u temiz olup sadece 3 numunede  ilaç kalıntısına rastlandı.


Onbaşı İşletmeleri Ltd’e ait Yeşil Lolorosso ve Erol Şah'a ait Tatlı Kırmızı Pul Biberde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler imha edildi.  Svs Tic. Ltd’e ait Beyaz Üzüm ise firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecek.


Yerli ürünlerden  Maydanoz, Salatalık, Domates ,Biber Çeşitleri, Böğrülce, Nane, Patlıcan, Mısır, Bamya, Marul ve Verigo Üzüm olmak üzere 28 numuneden 27'si temiz olup 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.


Akçay’da Cahit Öztunar'a ait Verigo Üzümün alınan numunede tavsiye dışı ilaç kullanılmasından dolayı imhasına karar verildi.


Son Güncelleme: 21.09.2018 12:40
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