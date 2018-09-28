Tarım Dairesi’nin Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

SADECE İKİ ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI TESPİT EDİLDİ



Tarım Dairesi, ithal ürünlerden alınan 56 numuneden 55’inin, yerli ürünlerde ise 8 numuneden 7’sinin temiz çıktığını açıkladı.



Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 21-27 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıdaların denetim sonuçlarına göre, ithal ürünlerden çeri domates, elma çeşitleri, şeftali, üzüm .çeşitleri, iceberg marul, buğday, taze fasulye, armut çeşitleri, kavun, soya küspesi, patates, nektarin ve havuç olmak üzere 56 numuneden 55'i temiz olup, sadece 1 numunede ilaç kalıntısına rastlandı. Svs Tic. Ltd ait siyah üzüm firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecek.



Yerli ürünlerde ise, maydanoz, salatalık, dolmalık biber, patlıcan, semiz otu ve nar olmak üzere 8 numuneden 7'si temiz olup, sadece 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısı tespit edildi.



Güzelyurt’ta Fahri Keskin'e ait nardan alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıktığı viçin ürünün hasadı bir sonraki laboratuar analizine kadar durduruldu.



