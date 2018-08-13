Tarım Dairesi’nden Yeşilyurt’ta eğitim

Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, Yeşilyurt’ta eğitim verecek.



Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü saat 17.00’de Yeşilyurt’ta Güner Mükellef’in bahçesinde yer alacak eğitimde, narenciye ağaçlarının bakımı konusunda bilgiler verilecek.



Aynı gün akşam saat 20.00’de ise Yeşilyurt Spor Kulübü’nde, tarım ilaçlarının etkin ve güvenli kullanımı ile bitki koruma makineleri ve kalibrasyonu hakkında sunum yapılacak.



Açıklamada yaprağı yenen sebzelerde hastalık ve zararlılara karşı kullanılacak bitki koruma ürünlerinin (tarım ilaçlarının) güncelleştirilmiş listesinin Bakanlığın web sitesinde yayımlandığı da hatırlatıldı.



