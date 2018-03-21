TARIM DAİRESİ’NDEN TARLA MUAYENESİ DUYURUSU

BAŞVURULAR EN GEÇ 16 NİSAN’A KADAR YAPILMALI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, tahıl ekili arazilerin tarla muayenelerinin yapılacağını, tohumluk materyali olabilecek üreticilerin 16 Nisan’a kadar başvuru yapmaları gerektiğini duyurdu.



Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada, ülkenin 2018-2019 üretim yılı için ihtiyaç duyacağı nitelikli tohum materyali taleplerinin karşılanabilmesi maksadıyla ekilen ve ürünü tohumluk materyali olabilecek tahıl ekili arazilerin tarla muayenelerinin yapılacağı belirtildi.



Açıklamada, 2017-2018 üretim yılı tahıl (arpa, buğday, tritikale) ürünleri tohumluk materyali olabilecek üreticilerin, bölgelerindeki en yakın Kaza Tarım Dairelerinden temin edecekleri müracaat formlarını doldurmaları ve en geç 16 Nisan tarihinde mesai bitimine kadar teslim etmeleri gerektiği kaydedildi.



Tohumluk materyali verecek üreticilerin, Toprak Ürünleri Kurumu'nun açıklayacağı ürün alım fiyatına ek olarak 10 kuruş/kg destekleme ödemesi almasının öngörüldüğü de belirtildi.