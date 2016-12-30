TARIM DAİRESİ’NDEN GIDA DENETİMLERİ KONUSUNDA AÇIKLAMA

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, ithal ve yerli tarımsal ürünlerde yapılan pestisit ve kalıntı analizlerinin yangın dolayısıyla Devlet Laboratuarı’nda yapılamadığını açıklayarak, sorunu çözmek amacıyla atılan adımları anlattı.

Tarım Dairesi açıklamasında 22 Aralık’ta Sağlık Bakanlığı’na ait Devlet Laboratuarı’nda meydana gelen yangın nedeniyle gerek ithal ve ihraç gerekse yerli ürünlerde pestisit ve diğer analizlerin yapılamadığı kaydedildi.

Açıklamada, “İhracatta gerekli analizler için Türkiye Cumhuriyeti’ndeki muhataplarımızla görüşülerek ürünün karşıya ulaştığı anda en kısa sürede analiz yapılması kararı alınmıştır. İthalatta ise dairemiz tarafından riskli görülen ürünler için Türkiye’de akredite bir laboratuarda yaptırılan analiz raporu zorunluluğu getirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Bunun yanında geçici bu soruna acil çözüm üretmek amacıyla, Başbakanlık bünyesinde oluşturulan Gıda Güvenliği Risk Kurulu’nun acil toplantıya çağırıldığı kaydedilen açıklamada, “Devlet Laboratuarı’ndaki hasarın en kısa sürede giderilerek analizleri yapar hale gelmesi en büyük dileğimizdir” ifadelerine yer verildi.