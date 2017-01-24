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24 Ocak 2017 Salı 07:39

Tarım Dairesi’nden Alsancak’ta Tarla Günü Ve Gece Eğitimi...

Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde yarın tarla günü ve gece eğitimi düzenliyor.

Tarım Dairesi'nden Alsancak'ta Tarla Günü Ve Gece Eğitimi...
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 Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde yarın tarla günü ve gece eğitimi düzenliyor.

Daireden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 14.00’de Alsancak Belediyesi önünde bir araya gelinecek ve üretici bahçesine gidilerek bağ budanması konusunda üreticilere uygulamalı eğitim verilecek.

Öte yandan yarın akşam saat 19.00’da Alsancak Küçükler İlkokulu’nda  “Bağ Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele” konusunda Tarım Dairesi uzmanları tarafından üreticilere eğitim verilecek.

Açıklamada, tarla günü ve gece eğitiminin bölgedeki tüm üreticilere açık olduğu ifade edildi.  

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