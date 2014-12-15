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Tarım Dairesi Ve Devlet Laboratuarı Çalışanlarına Yönelik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Tarım Dairesi bölge  ve kaza  sorumluları ile Devlet Laboratuarı çalışanlarına yönelik  Bitki Koruma Ürünleri Mevzuatı konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tarım Dairesi Ve Devlet Laboratuarı Çalışanlarına Yönelik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Tarım Dairesi bölge  ve kaza  sorumluları ile Devlet Laboratuarı çalışanlarına yönelik  Bitki Koruma Ürünleri Mevzuatı konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

15 Aralık 2014 Pazartesi 11:16
Tarım Dairesi Ve Devlet Laboratuarı Çalışanlarına Yönelik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
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Tarım Dairesi bölge  ve kaza  sorumluları ile Devlet Laboratuarı çalışanlarına yönelik  Bitki Koruma Ürünleri Mevzuatı konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk  Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda,  AB uzmanlarından Vose Luis Alonso-Prados  Bitki Koruma Ürünleri Mevzuatı’nın AB mevzuatına uyumlaştırılması çerçevesinde hazırlanan Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitlerinin Belirlenmesi Tüzüğü hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, söz konusu tüzüğün  AB normları dikkate alınarak hazırlandığı  ve ülkede pestisit kalıntıları konusunda AB tarafından kabul edilen limitlerin uygulandığı kaydedildi.

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