Tarım Dairesi Ve Devlet Laboratuarı Çalışanlarına Yönelik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Tarım Dairesi bölge ve kaza sorumluları ile Devlet Laboratuarı çalışanlarına yönelik Bitki Koruma Ürünleri Mevzuatı konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, AB uzmanlarından Vose Luis Alonso-Prados Bitki Koruma Ürünleri Mevzuatı’nın AB mevzuatına uyumlaştırılması çerçevesinde hazırlanan Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitlerinin Belirlenmesi Tüzüğü hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, söz konusu tüzüğün AB normları dikkate alınarak hazırlandığı ve ülkede pestisit kalıntıları konusunda AB tarafından kabul edilen limitlerin uygulandığı kaydedildi.