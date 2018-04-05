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TARIM DAİRESİ UZMANLARI ALSANCAK’TAYDI

TARIM DAİRESİ UZMANLARI ALSANCAK’TAYDI

05 Nisan 2018 Perşembe 16:01
TARIM DAİRESİ UZMANLARI ALSANCAK’TAYDI
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TARIM DAİRESİ UZMANLARI ALSANCAK’TAYDI

ÜRETİCİLERE TARLA VE GECE EĞİTİMİ VERİLDİ

Üreticileri bilgilendirme kapsamında tarla günleri ve gece eğitimleri düzenleyen Tarım Dairesi uzmanları çalışmalarına bu hafta Alsancak’ta devam etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, uzmanlar bitki koruma makineleri ve kalibrasyonuyla ilgili hem tarla hem de gece eğitimi verdi.

Tarladaki eğitimler uygulamalı olurken, Alsancak Belediyesi Gökay Boğaçhan Kültür Merkezi’nde dün akşam yapılan gece eğitiminde bitki koruma makineleri ve kalibrasyonunun yanı sıra bazı önemli sebze hastalık ve zararlıları konusunda da üreticilere bilgi aktarıldı.

Anahtar Kelimeler:
Gökay BoğaçhanTarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
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