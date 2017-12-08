TARIM DAİRESİ ÜRETİCİLERİ BİLGİLENDİRMEK AMACIYLA EĞİTİMLER DÜZENLEDİ

Tarım Dairesi, tarımsal ürünlerde limit üstü zirai ilaç kalıntısı sorunu ile karşılaşmamak için ilaçlama makinelerinin kalibrasyonu ile ilgili bazı bölgelerde uygulamalı eğitim verdi.Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, üreticilere, tarım ilaçlama aletlerinin kalibrasyonlarının düzenli yapılamıyor olmasının ilaçlama dozunun bitki üzerindeki yoğunluğunu etkileyebileceği dolayısıyla limit üstü kalıntıya sebep olabileceği anlatıldı.Eğitimler için KKTC’ye getirilen Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım Ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü(TAYEM)’den Ziraat Yüksek Mühendisi Bülent Ayhan, üreticilere arazide uygulamalı bilgi verdi.Bu kapsamda Tatlısu, Maraş, Ozanköy, Çayönü köyleri ile Güzelyurt ve Lefke bölgelerinde uygulamalı eğitimler düzenlendi.