TARIM DAİRESİ TARLA GÜNÜ VE GECE EĞİTİMLERİ VADİLİ’DE DEVAM EDECEK

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimini Vadili’de sürdürecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü saat 14.00’te Vadili’deki Hüseyin Topal kahvehanesinin önünde toplanılarak zeytinde budama konulu uygulamalı eğitim için bahçeye gidilecek.

Saat 19.00’da ise yine aynı kahvehanede zeytin yetiştiriciliği ile ilgili Tarım Dairesi Müdürlüğü tarafından üreticilere gece eğitim verilecek.

Tarla günü ve gece eğitimi bölgedeki tüm üreticilere açık olacak.