Tarım Dairesi haftalık gıda analizlerinde 4 ithal ve 3 yerli üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analizlerinde ithal kayısı, 2 çeşit üzüm ve armutta; yerli üretim 2 çeşit üzüm ve molehiyada limit üstü kalıntı tespit edildi.



6-13 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen ithal ve yerli üretim gıda denetimlerinde ithal ürünler şeftali, elma, armut, kayısı çeşitleri, kiraz, nar, üzüm çeşitleri, nektarin, yemlik arpa, kırmızı pul biber ve soya küspesinden oluşan 40 numunenin 36'sının temiz olduğu, 4 numunede ise limit üstü kalıntıya rastlandığı kaydedildi.



Yerli ürünlerden, domates, molehiya, sultani üzüm, biber çeşitleri, maydanoz, hıyar, bamya, kavun, gollandro, taze nane, soğan, patlıcan, bamya ve pırasa olmak üzere 26 numuneden 23 'ü temiz çıkarken, 3 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı.



İthal ürünlerden Nuri Ersoy'a ait kayısı; Engin Hürsen Ltd’e ait kırmızı üzüm; Kemal Palamut’a ait üzüm ve armut meyvelerinde yapılan laboratuvar analizlerinde limit üstü pestisit kalıntısı tespit edildi.



Yerli ürünlerden Yeşilyurt'ta Ayhan Gemikonaklı'ya ait üzüm üretiminden alınan 2’nci defa alınan örnekte de limit üstü pestisit kalıntısı tespit edilmesinden dolayı 3’üncü laboratuvar analiz sonucuna kadar hasat geciktirme uygulandı.



Serdarlı'da Şeref Çoban'a ait molehiya ve Yeşilyurt'ta Halil Özyüksel'e ait üzümde pestisit kalıntısı tespit edilmesinden dolayı hasat durdurma işlemi yapıldı.

