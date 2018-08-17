Tarım Dairesi Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı!

“İTHAL ÜRÜNDE 75 NUMUNEDEN 71’İ, YERLİ ÜRÜNDE 8 NUMUNEDEN 5’İ TEMİZ ÇIKTI”

“ELMA, ŞEFTALİ, TAZE FASULYE, SULTANİ ÜZÜM, MOLEHİYA VE KOLYANDRODA LİMİT ÜSTÜ KALINTI BULUNDU”

Tarım Dairesi, 75 ithal üründen 71’inin, 8 yerli üründen 5’inin temiz olduğunu, ithal ürünlerden elma, şeftali ve taze fasulyede, yerli ürünlerden sultani üzüm, molehiya ve kolyandroda limit üstü kalıntıya rastlandığını açıklandı.

Tarım Dairesi’nden yapılan ve 10-16 Ağustos tarihlerini kapsayan denetimler kapsamında, armut, şeftali, çeri domates, elma, nektarin, karnıbahar, havuç, arpa yemlik arpa,üzüm, kırmızı lahana, kırmızı lolorosso, çilek, barbunya, lolorosso, soya küsbesi, ejebugari, gari tozu, buğday, taze fasulye, domates, ıceberg marul, şili biber, kırmızı, siyah üzüm olmak üzere 75 ithal üründen numune alındı.

75 YERLİ ÜRÜNDEN 71’İ TEMİZ

Numunelerden 71'i temiz çıktı. Limit üstü kalıntıya rastlanan 4 ürün, “Kemal Palamut'a ait elma ve şeftali, Halil Kasap Pazarlamaya ait taze fasulye ve Defteralı'ya ait şeftali” olarak açıklandı.

8 YERLİ ÜRÜNDEN 5’İ TEMİZ

Sultani üzüm, molehiya, nane, kolyandro, marul, kapyabiber biber olmak üzere 8 yerli üründen numune alındı. Numunelerden 5’i temiz çıktı. Limit üstü kalıntı bulunan 3 ürün, “Yeşilyurt'ta Remzi Poyraz'a ait sultani üzüm, Çatalköy'den Coşkun Kıraloğlu'na ait molehiya, Aytaç Özcezarlı'ya ait kolyandro” olarak açıklandı.

İthal ürünlerden elma ve şeftali menşeine iade edilirken, taze fasulye ve şeftali imha edilecek.

Yerli ürünlerden, molehiya ve üçüncü kez numune alınan ve limit üstü kalıntı bulunan sultani üzümler imha edildi, kolyandroda ise hasat geciktirme işlemi uygulandı.

