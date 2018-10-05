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Tarım Dairesi Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı
1 YERLİ VE 1 İTHAL...
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Tarım Dairesi Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

Tarım Dairesi Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

05 Ekim 2018 Cuma 11:21
Tarım Dairesi Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

İTHAL LOROSSO VE YERLİ NARDA LİMİT ÜSTÜ KALINTIYA RASTLANDI

Tarım Dairesi tarafından yapılan gıda denetimleri neticesinde Onbaşı İşl. Ltd’e ait Lolorossodan alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün, firmanın isteği üzerine imha edilirken; Güzelyurt’ta Ümit Zeki'ye ait nardan alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Tarım Dairesi 28 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde değerlendirilerek, şu sonuçlar elde edildi:

“İthal ürünlerden  Çeri Domates , Elma Çeşitleri, Çilek,  Üzüm Çeşitleri, Iceberg Marul, İç yer fıstığı, Ayva, Fasulye Çeşitleri, Armut Çeşitleri , Ayçiçek Küsbesi, Lolorosso, Patates, Nektarin, Havuç, Cennet Meyvesi ve Kuru Kayısı olmak üzere 48 numuneden 46'sı temiz olup, sadece 2 numunede  ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Yerli ürünlerden  Böğrülce, Salatalık, Kapya Biber, Patlıcan, Golyandro, Turp, Kabak, Domates ve Nar olmak üzere 36 numuneden 35'i temiz olup, sadece 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına  rastlanmadı.

TARIM DAİRESİ HAFTALIK GIDA ANALİZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

                           

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

MepaşLtd ve H. M.KaracaTrd. Ltd

İthal

İç Yer Fıstığı

Temiz

2

MepaşLtd ve H. M.KaracaTrd. Ltd

İthal

Kuru Kayısı

Temiz

3

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

4

Svs Tic. Ltd.

İthal

Iceberg Marul

Temiz

5

Svs Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

6

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

7

Svs Tic. Ltd.

İthal

Taze Fasulye

Temiz

8

Svs Tic. Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

9

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Sarı Fasulye

Temiz

10

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

11

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Barbunya

Temiz

12

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut(S.M)

Temiz

13

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

14

Halil Kasap Paz.Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

15

Halil Kasap Paz.Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

16

Halil Kasap Paz.Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

17

Halil Kasap Paz.Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

18

Halil Kasap Paz.Ltd.

İthal

Armut(S.M)

Temiz

19

Nuri Ersoy Ltd

İthal

Elma(Golden)

Temiz

20

Nuri Ersoy Ltd

İthal

Elma(Stk)

Temiz

21

Nuri Ersoy Ltd

İthal

Çeri Domates

Temiz

22

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

23

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

24

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma Kırmızı

Temiz

25

Svs Tic. Ltd.

İthal

Mevlana Üzüm

Temiz

26

Svs Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

27

Svs Tic. Ltd.

İthal

Beyaz Üzüm

Temiz

28

Svs Tic. Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

29

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çilek

Temiz

30

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

31

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

32

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Lolorosso

İmha

33

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Lolorosso

İmha

34

Patates Üreticileri

İthal

Patates

Temiz

35

ÖzçağFree Port

İthal

Ayçiçek Küsbesi

Temiz

36

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

37

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma (Amasya)

Temiz

38

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma(G.S)

Temiz

39

Nuri Ersoy

İthal

Armut(S.M)

Temiz

40

Nuri Ersoy

İthal

Nektarin

Temiz

41

ORC Foods

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

42

ORC Foods

İthal

Elma(Stk)

Temiz

43

ORC Foods

İthal

Üzüm

Temiz

44

Halil Kasap Paz.

İthal

Ayva

Temiz

45

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

46

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

47

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

48

A&G Sanayi

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

49

Engin Ekici

Yeşilırmak

Nar

Temiz

50

Doğan Baykur

Bostancı

Nar

Temiz

51

Mehmet Bozer

Bostancı

Nar

Temiz

52

Ayşe Değirmenci

Bostancı

Nar

Temiz

53

Ali Seyhun

Bostancı

Nar

Temiz

54

Selim Sergey

Bostancı

Nar

Temiz

55

İbrahim İtimat

Güzelyurt

Nar

Temiz

56

Turan Korucan

Güzelyurt

Nar

Temiz

57

Abdullah Aktoprak

Taşpınar

Nar

Temiz

58

Salahi Hoca

Türkmenköy

Böğrülce

Temiz

59

Bayram Güccük

Düzce

Turp

Temiz

60

Bayram Güccük

Düzce

Golyandro

Temiz

61

Salahi Hoca

Türkmenköy

Domates

Temiz

62

Ahmet Kayım

Çatalköy

Patlıcan

Temiz

63

Ahmet Kayım

Çatalköy

Kabak

Temiz

64

Ahmet Kayım

Çatalköy

Kapya Biber

Temiz

65

Starling

Alasacak

Kabak

Temiz

66

Mustafa Eker

Alasacak

Salatalık

Temiz

67

Kamuran Ender

Bostancı

Nar

Temiz

68

Erkap Ltd.

Bostancı

Nar

Temiz

69

Engin Hürsen Ltd.

Bostancı

Nar

Temiz

70

Erkap Ltd.

Yayla(1)

Nar

Temiz

71

Erkap Ltd.

Yayla(2)

Nar

Temiz

72

Emirzade Günsel

Bostancı

Nar

Temiz

73

Hüseyin Öztürk

Güzelyurt

Nar

Temiz

74

İbrahim Mumin

Güzelyurt

Nar

Temiz

75

RamadanBinatlı

Güzelyurt

Nar

Temiz

76

Hakan Buda

Aydınköy

Nar

Temiz

77

Fehmi Eminoğlu

Aydınköy

Nar

Temiz

78

Gökhan Saraç

Aydınköy(2)

Nar

Temiz

79

Gökhan Saraç

Aydınköy(1)

Nar

Temiz

80

Redif Kaymakamtorunları

Serhatköy

Nar

Temiz

81

Fehim Ayhun

Zümrütköy

Nar

Temiz

82

Ümit Zeki

Güzelyurt

Nar

Limit Üstü

83

Cemal Kılıç

Güzelyurt

Nar

Temiz

84

Mehmet Sakallı

Haspolat

Nar

Temiz

Son Güncelleme: 05.10.2018 14:47
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