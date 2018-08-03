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Tarım Dairesi, Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıkladı!

YERLİ ÜRÜNLERDEN 15 NUMUNEDEN 12'Sİ TEMİZ, 3 NUMUNEDE LİMİT ÜSTÜ İLAÇ KALINTISI ÇIKTI

Tarım Dairesi, Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıkladı!

YERLİ ÜRÜNLERDEN 15 NUMUNEDEN 12'Sİ TEMİZ, 3 NUMUNEDE LİMİT ÜSTÜ İLAÇ KALINTISI ÇIKTI

03 Ağustos 2018 Cuma 08:20
Tarım Dairesi, Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıkladı!


YERLİ ÜRÜNLERDEN 15 NUMUNEDEN 12'Sİ TEMİZ, 3 NUMUNEDE LİMİT ÜSTÜ İLAÇ KALINTISI ÇIKTI
Tarım Dairesi, yerli ürünlerden molehiya, üzüm çeşitleri, salatalık, dolmalık biber, böğrülce ve marul olmak üzere 15 numuneden 12'sinin temiz çıktığını, 3 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığını açıkladı.
Tarım Dairesi, Beyarmudu’nda sultani üzüm üretimi yapan Cemal Kozansoy'a ait numunenin 2’inci alımda temiz (limit altı) çıkmasından dolayı ürünün hasadına izin verildiğini; Güzelyurt’ta Şaziye Zado'ya ait marul, Yeşilyurt’ta Sema Atasayan'a ait verigo üzüm (1’inci alım) ve Mağusa’da Dalda Gıda Sanayiye ait Biber (2’inci alım) limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadının bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğunu duyurdu.
Tarım Dairesi, 26 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesinde değerlendirilerek kamuoyuyla paylaşıldı.
İthal ürünlerden çeri domates, elma çeşitleri, şeftali, üzüm çeşitleri, armut, havuç, ayçiçek küsbesi, nektarin, mısır, taze fasulye çeşitleri, çilek ve buğday unu olmak üzere 45 numuneden 45'i temiz olup, hiçbir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmadı.
 

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Son Güncelleme: 03.08.2018 11:22
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