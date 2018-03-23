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Tarım Dairesi haftalık analiz sonuçlarını açıkladı

Tarım Dairesi haftalık analiz sonuçlarını açıkladı

23 Mart 2018 Cuma 15:02
Tarım Dairesi haftalık analiz sonuçlarını açıkladı
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Tarım Dairesi, ithal ürünlerden çeri domates,  armut çeşitleri, elma çeşitleri, havuç, susam, karpuz, mısır (yemlik) soya fasulyesi, kırmızı acı ve tatlı pul biber ve biber çeşitleri olmak üzere 33 numuneden 29’unun temiz çıktığını, 4 üründe ise kalıntıya rastlandığını açıkladı.

Yerli ürünlerden ise enginar, domates, biber çeşitleri, fasulye çeşitleri, salatalık, nane, pancar, roka, Valencia portakal, patlıcan, çilek ve kabak  olmak üzere  53 numunenin 50’sinin temiz, 3 numunede ise limit üstü kalıntıya rastlandı.

Tarım Dairesi 16-22 Mart tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçların elde edildiği kaydedildi.

İthal ürünlerde bu hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkan Onbaşı İşl. Ltd ait Elma ve Yeşil Cin Biber Menşeine iade edildi. Öte yandan SVS Tic. Ltd ait Yeşil Acı biber limit üstü çıkması nedeniyle imhasına karar verildi.

Yerli ürünlerde bu hafta yapılan analizlerde Mağusa’da Ramazan Ateş’e ait kapya biber ve Doğancı’da Salih Çınar’a ait biber limit üstü çıkması nedeniyle hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.

Öte yandan Mormenekşe’de Hürü Özer’e ait salatalık limit üstü çıkması nedeniyle ürünün imhasına karar verildi.

Anahtar Kelimeler:
Tarım DairesiAnalizLimit üstü KalıntıOnbaşı İşl. Ltd Ait Elma Ve Yeşil Cin Biber
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