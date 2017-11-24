Tarım Dairesi Gıda Analiz Sonuçları'nı açıkladı

Tarım Dairesi, 17-23 Kasım tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre; ithal ürünlerden 21 numune temiz çıkarken, 3’ünde limit üstü ilaç kalıntısı bulundu, yerli ürünlerde ise 27 numune temiz iken 7 numunede limit üstü kalıntı ya rastlandı.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuarında yapılan analizler sonucunda çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesinde değerlendiriliyor.

Elde edilen sonuçlara göre ithal ürünlerden elma çeşitleri, lolorosso, çeri domates, üzüm çeşitleri, kuru kayısı, mısır(yemlik), pul biber ve soya fasulyesi olmak üzere 24 numuneden 21'i temiz olup, 3 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı.

Yerli ürünlerden ise maydanoz, domates, marul, pazı, roka, biber çeşitleri, dereotu ,golyandro, kırmızı lolorosso, ıspanak, luana, turp, fasulye, patlıcan, kabak, kereviz, kapya biber ve çiçek lahanası olmak üzere 34 numuneden 27'si temiz çıkarken, 7 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı.

Geçen haftalarda yapılan analizlerde limit üstü çıkan Çatalköy’de Ahmet Kayım'a ait dereotu, bu hafta yapılan analizde kirli çıkmasından dolayı ürünün imhasına karar verilirken, yine

Kayım'a ait golyandro ve kırmızı lolorosso ikinci alımda da limit üstü çıkmasından dolayı ürün hasadı bir sonraki tahlile kadar durduruldu.

Bu hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Serdarlı’da Şeref Çoban ve Altay Çoban'a ait dereotu, Gazimağusa da Ufuk Potak'a ait sivri biber ve Güzelyurt da Utku Arslan'a ait maydanoz hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.

İthal ürünlerde SVS Tic.Ltd’e ait çeri domates yapılan analizde limit üstü çıkmasından dolayı ürün menşeine iade edilirken, Halil Kasap Pazarlama’ya ait sultani üzüm yapılan analizde limit üstü çıkmasından dolayı imha edildi.

Hüdaverdi M. Karacaya ait pul biber yapılan pestisit analizinde temiz, fakat aflatoksin analizinde limit üstü çıkmasından dolayı menşeine iade veya imha edilmesi kararı verildi.