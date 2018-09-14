Tarım Dairesi Gıda Analiz Sonuçları… 3 İthal Ve 4 Yerli Üründe Limit Üstü Kalıntı Tespit Edildi

Tarım Dairesi, son bir haftada gerçekleştirdiği analizlerde, 4 yerli ve 3 ithal üründe limit üstü ilaç kalıntısı tespit etti.



Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 72 ithal ürünün 69’u, 30 yerli ürünün 26’sı temiz çıktı.



İthal ürünlerden limit üstü çıkan Nuri Ersoy Ltd ve Onbaşı İşletmeleri Ltd’e ait Elma(Gala) iade edildi. Veli Karakuş'a ait Armut(S.M) firmanın isteği üzerine imha edildi.



Yerli ürünlerde ise, Karşıyaka’da Eşref Özbilgili'ye ait Biberden (Kapya) alınan numunede (2.Alım) limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu. Ozanköy’de Ahmet Kayım'a ait Marul, Yeşilköy’de Ali Gürler'e ait Maydanoz ve Cemil Güngör'e ait Biberden alınan numunelerde tavsiye dışı ilaç kullanımından dolayı ürünlerin imhasına karar verildi.