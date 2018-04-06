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TARIM DAİRESİ GIDA ANALİZ SONUÇLARI

Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analizlerinde yerli ürünlerde sadece domateste limit üstü kalıntı çıkarken, ithal ürünlerin tümü temiz çıktı.

TARIM DAİRESİ GIDA ANALİZ SONUÇLARI

Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analizlerinde yerli ürünlerde sadece domateste limit üstü kalıntı çıkarken, ithal ürünlerin tümü temiz çıktı.

06 Nisan 2018 Cuma 14:58
TARIM DAİRESİ GIDA ANALİZ SONUÇLARI
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TARIM DAİRESİ GIDA ANALİZ SONUÇLARI...İTHAL ÜRÜNLER TEMİZ, YERLİ ÜRÜNLERDEN DOMATESTE LİMİT ÜSTÜ KALINTI ÇIKTI


Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analizlerinde yerli ürünlerde sadece domateste limit üstü kalıntı çıkarken, ithal ürünlerin tümü temiz çıktı.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 30 Mart-5 Nisan tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan  analizlerde 30 ithal ürünün tamamı temiz çıktı. 37 yerli üründen sadece  Taşpınar’da Kemal Günsel’e ait domateste limit üstü kalıntı tespit edilirken, bu ürünün hasadı  bir sonraki analize kadar durduruldu.

Geçen hafta yapılan analizlerde, limit üstü çıkan Gazimağusa’ da Ramazan Ateş'e ait kapya  biber bu hafta yapılan analizde limit altına indiğinden hasadına izin verildi.

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