TARIM DAİRESİ GEÇİTKALE’DEKİ ÜRETİCİLERE EĞİTİM VERDİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla gününü ve gece eğitimini bu hafta Geçitkale köyünde sürdürdü.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, dün Geçitkale köyünde Muhammet Çağman’a ait zeytin bahçesinde toplanılarak, zeytin ve harnup yetiştiriciliği konusunda tarlada uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

Geçitkale ve bölgedeki üreticilere yönelik gece eğitimi ise Tarım Dairesi uzmanları tarafından “Tarım İlaçlarının Etkin ve Güvenli Kullanımı ile Zeytin ve Harnup Yetiştiriciliği” konusunda verildi.