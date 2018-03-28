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TARIM DAİRESİ GEÇİTKALE’DEKİ ÜRETİCİLERE EĞİTİM VERDİ

TARIM DAİRESİ GEÇİTKALE’DEKİ ÜRETİCİLERE EĞİTİM VERDİ

28 Mart 2018 Çarşamba 13:08
TARIM DAİRESİ GEÇİTKALE’DEKİ ÜRETİCİLERE EĞİTİM VERDİ
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TARIM DAİRESİ GEÇİTKALE’DEKİ ÜRETİCİLERE EĞİTİM VERDİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla gününü ve gece eğitimini bu hafta Geçitkale köyünde sürdürdü.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, dün Geçitkale köyünde Muhammet Çağman’a ait zeytin bahçesinde toplanılarak, zeytin ve harnup yetiştiriciliği konusunda tarlada uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.
Geçitkale ve bölgedeki üreticilere yönelik gece eğitimi ise Tarım Dairesi uzmanları tarafından “Tarım İlaçlarının Etkin ve Güvenli Kullanımı ile Zeytin ve Harnup Yetiştiriciliği” konusunda verildi.

Anahtar Kelimeler:
Tarım DairesiGeçitkaleMuhammet Çağman
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