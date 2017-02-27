Tarım Dairesi Gazimağusa Maraş Bölgesinde Tarla Günü Ve Gece Eğitimi Düzenliyor

Maraş MAGEM’de de 19.30’da “Domates Yetiştiriciliği ile Sebze Üretiminde Bazı Önemli Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele” konularında eğitim verilecek.

Tarım Dairesinden verilen bilgiye göre, 1 Mart Çarşamba günü Maraş Bölgesinde bulunan Seracılar Birlik binası önünden saat 14.00’de üretici bahçesine hareket edilecek. Domates yetiştiriciliği konusunda üreticilere uygulamalı eğitim verilecek.

Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme yönünde başlattığı çalışmalar çerçevesinde bu hafta Maraş bölgesinde tarla günleri ve gece eğitimi düzenliyor.