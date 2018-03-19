TARIM DAİRESİ FARE İLE MÜCADELE İÇİN ZEHİR DAĞITMAYA BAŞLADI

Tarım Dairesi, tarım ürünlerinde zarara neden olmasının yanında insan ve çiftlik hayvanlarına çeşitli tehlikeli hastalık bulaştırabilen fare ve sıçanlara karşı, ücretsiz zehir dağıtıyor.



Tarım Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, zehir belediye ve muhtarlıklardan temin edilebilecek. Belediye ve muhtarlıkların ise zehiri, kaza ve bölgelerdeki Tarım Dairesi birimlerinden temin etmesi gerekiyor.



Açıklamada, zehirin doğaya zarar vermeden, tüm emniyet tedbirleri dikkate alınarak kullanılmasına özen gösterilmesi, çocukların ve hayvanların erişemeyeceği yerlere, ağaç kovuklarına veya korunaklı yerlere konulması önerildi.



Fare ve sıçanların doğal düşmanlarının korunmasının farelerle mücadelede önemli rol oynadığından kara yılan gibi yılan türleri, baykuş türleri ve tilkilere zarar verilmemesi tavsiye edildi.