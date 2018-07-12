Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarını Güvercinlik’te Sürdürdü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Güvercinlik köyünde sürdürdü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, “Tarım İlaçlarının Etkin ve Güvenli Kullanımı” ile “Bitki Koruma Makineleri ve Kalibrasyonu” konularındaki eğitim dün verildi.



