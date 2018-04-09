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TARIM DAİRESİ, EĞİTİM ÇALIŞMALARINA YILDIRIM KÖYÜ İLE DEVAM EDİYOR

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla gününü ve gece eğitimini bu hafta Yıldırım köyü ile sürdürüyor.

TARIM DAİRESİ, EĞİTİM ÇALIŞMALARINA YILDIRIM KÖYÜ İLE DEVAM EDİYOR

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla gününü ve gece eğitimini bu hafta Yıldırım köyü ile sürdürüyor.

09 Nisan 2018 Pazartesi 22:08
TARIM DAİRESİ, EĞİTİM ÇALIŞMALARINA YILDIRIM KÖYÜ İLE DEVAM EDİYOR
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TARIM DAİRESİ, EĞİTİM ÇALIŞMALARINA YILDIRIM KÖYÜ İLE DEVAM EDİYOR

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla gününü ve gece eğitimini bu hafta Yıldırım köyü ile sürdürüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çarşamba günü saat 14.00’de Yıldırım köyünde Şengül Tosunoğlu’nun serasında toplanılarak Bitki Koruma Makineleri ve Kalibrasyonu ile ilgili tarlada uygulamalı eğitim gerçekleştirilecek.

Aynı akşam saat 19.00’da ise Yıldırım Spor Kulübü’nde karpuz ve kavun yetiştiriciliği ile Bitki Koruma Makineleri ve Kalibrasyonu konularında Tarım Dairesi Müdürlüğü tarafından üreticilere gece eğitimi verilecek.

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